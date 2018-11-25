За сутки в Украину не пустили более 200 "евроблях"

Источник: Корреспондент.net

С начала текущих суток, 25 ноября, в Украину не пустили более 200 автомобилей на иностранных номерах, сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

"Сегодня ночью вступил в силу закон, который изменяет процедуру оформления и ввоза автомобилей на таможенную территорию. И проблема возникла именно из-за транзита, именно из-за требования оплатить финансовый залог при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией... Норма прописана таким образом, что когда въезжаешь в режиме транзита необходимо внести финансовы залог. Люди отказываются (платить залог), мы просто не пропускаем эти транспортные средства. По Львовской таможне 138 автомобилей попали под отказ (на въезд в Украину), по Волыни - 104 таких отказа", – отметила Непряхина.