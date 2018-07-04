За три года погибли 22 сотрудника Нацполиции

Источник: Корреспондент.net

Со момента создания Национальной полиции в 2015 году погибли 22 полицейских. Об этом во время торжеств по случаю третей годовщины со дня создания НПУ на Софийской площади в Киеве заявил председатель НПУ Сергей Князев.

"Со времени создания полиции погибли 22 полицейских и 1343 ранены", - сказал он.

Князев также отметил, что для становления Национальной полиции необходимо не менее семи лет.

"Как показывает опыт наших зарубежных коллег, для становления Национальной полиции необходимо 5-7 лет. Чтобы стать полицейским, необходимо не только надеть форму, а надо иметь сердце и честь... В наших рядах - каждый третий полицейский участник АТО", - сказал Князев.

В этом контексте он отметил, что "главным остается то, чтобы результаты не доставались необратимыми потерями, а для этого надо не прекращать приобретать профессионализм".