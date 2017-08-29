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29.08.2017

За вранье в данных Порошенко лишил гражданства 28 человек

Источник: КорреспонденТ.net

С начала 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства 28 человек. Об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко в интервью 5 каналу. По ее словам, причина – внесение недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.

 

"Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28 лиц. Ко всем президент подошел одинаково. Не было никакой разницы", – отметила она.

Луценко также отметил, что у Порошенко нет времени думать об экс-главе Одесской областной госадминистрации Михаиле Саакашвили.

"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили, – ред.) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", – подчеркнула Луценко.

Относительно возможного возвращения Саакашвили в Украину Луценко сказала, что в этом случае должны сработать законы Украины и Госпогранслужба.

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