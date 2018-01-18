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18.01.2018

За Януковичем после побега из Киева прилетали российские военные вертолеты, - бывший охранник экс-президента

Источник: 112.ua

Бывшего президента Виктора Януковича 22-23 февраля 2014 года в Запорожской области забрали три российских военных вертолета и доставили его в Крым. Об этом в ходе допроса в Оболонском суде, где рассматривается дело о госизмене, рассказал экс-охранник Януковича Виктор Ризниченко.

Он сообщил, что был охранником Януковича и 21-23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины. По его словам, вечером 21 февраля Янукович, его семья и охранники вылетели на 2 вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков. Из Харькова они вылетели на 2 самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.

Самолеты сели в Донецке, и Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма.

"Во время движения около Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю... Осветили его фарами, и сразу же на поле сели 3 вертолета Ми-8", - отметил свидетель.

На вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов. "Я так думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", - сказал сотрудник УГО.

На этих вертолетах Янукович был вывезен в российскую Анапу. 23 февраля из Анапы он был доставлен на самолете в Крым, в частности в Ялту и на базу Черноморского флота РФ. Там часть охранников покинули экс-президента, который отбыл в Россию.

Бывший охранник Януковича также сообщил, что покушений на жизнь экс-президента в феврале 2014 года не было. "Мне лично неизвестно о каких либо фактах угроз жизни Януковича", - сообщил он.

Отметим, после побега Янукович, согласно распространенной в СМИ и его защитой информации, находится на территории России. Накануне адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его нахождение в РФ является временным и он намерен вернуться в Украину.

В Украине экс-президент является фигурантом ряда уголовных дел, открытых по факту экономических преступлений, государственной измены, а также преступлений против участников Евромайдана.

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