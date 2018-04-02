Забастовка во Франции: на кону будущее президента Макрона

Источник: DW

В ближайшие недели и месяцы французам придется нелегко - во Франции начинается одна из самых длительных забастовок в истории страны. Из-за участия в ней работников коммунальных служб на тротуарах вырастут горы мусора, в цехах заводов и фабрик будет периодически отключаться электричество - профсоюзы энергосектора предупредили о точечном отключении света, движение поездов французской государственной железнодорожной корпорации SNCF будет отменено. Даже сбежать подальше от царящего хаоса будет непросто - в стачке участвует и персонал авиакомпании Air France.

Более четырех месяцев французские профсоюзы приходили в себя после того, как волна забастовок, поднятая ими осенью 2017 года, завершилась поражением. В тот раз им пришлось удовлетвориться мелкими уступками правительства в реформировании рынка труда - но они не смогли предотвратить изменений в трудовом законодательстве, обещанных президентом страны Эмманюэлем Макроном еще в ходе предвыборной борьбы. Более того: правительству удалось вбить клин между профсоюзами различных отраслей и добиться того, чтобы недовольство жителей страны не вылилось за допустимые рамки, - по французским меркам, тогда на улицы вышло не так уж и много народу. Инициаторы новой забастовки надеются, что на этот раз все будет по-другому.

Спорные привилегии

Профсоюзы хорошо подготовились к тому, чтобы одержать победу в решающем сражении. За четыре месяца им удалось не только добиться большей сплоченности, но и разработать обширную программу действий. Инициатором протестов стали три крупнейших профсоюза железнодорожников - CGT, CFDT и Unsa, отстаивающих права работников Национальной компании французских железных дорог SNCF. На сегодняшний день эта гигантская государственная корпорация обременена долгом в размере 45 млрд евро.

Запланированная правительством реформа национальных железных дорог предполагает лишить служащих SNCF особого статуса, связанных с ним льгот (в числе которых - возможность раннего выхода на пенсию) и приравнять их к обычным наемным работникам. Профсоюзы расценили эти изменения как неприкрытую атаку и призвали к беспрецедентной акции протеста, которая, по замыслу организаторов, должна продлиться более трех месяцев. Планируется, что до 28 июня все участники забастовки вместо положенных пяти рабочих дней будут работать лишь три.

Работники SNCF начали забастовку уже вечером 2 апреля. На следующий день во многих регионах Франции начнется и трехмесячная забастовка сотрудников служб по вывозу мусора, также выступающих против планов властей лишить их профессиональных льгот, в частности - возможности раннего выхода на пенсию. Пока что представители особо вредных для здоровья профессий, к которым относятся работники коммунальных служб, помимо финансовых льгот имеют право выйти на пенсию на пять, а то и на десять лет раньше, чем позволяет пенсионный возраст.

3 апреля к трехмесячной забастовке присоединятся и работники энергетической и газовой отрасли, также протестующие против либерализации рынка труда. А у поддерживающего стачку персонала авиакомпании Air France требования не настолько комплексны: они хотят добиться повышения заработной платы на 6 процентов. Организаторы забастовки надеются, что в ней примут участие представители всех отраслей госсектора.

Опасность для Макрона?

Профсоюзы пытаются надавить на правительство со всех сторон, но особенно опасной для президента Макрона и его премьер-министра Эдуарда Филиппа может стать забастовка железнодорожников. Хотя, согласно опросам, большинство французов одобряют отмену особого статуса работников железнодорожного транспорта и связанных с ним привилегий, эксперты все же предупреждают: если движение поездов, а, следовательно, и общественная жизнь во Франции будут парализованы более двух недель, жителей страны охватит беспокойство. Как следствие, усилится давление на правительство страны, и, возможно, оно будет вынуждено пойти на уступки.