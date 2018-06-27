Зачем Украина создает резервную армию

Источник: Корреспондент.net

В Украине создается многоэшелоннная система территориальной обороны на случай масштабного военного противостояния. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в итоге Украина получит полумиллионную армию.

Накануне в Черниговской области прошел завершающий этап практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне Северная крепость-2018.

Ранее на полигоне в этой области прошли единственные в Украине публичные испытания американского противотанкового комплекса Javelin. Корреспондент.netрассказывает подробности.

Полумиллионная армия Украины

Турчинов на полигоне Гончаровское в Черниговской области, где состоялись военные учения по территориальной обороне Северная крепость-2018, что многоэшелоннная система территориальной обороны является залогом и фундаментом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость", - сказал секретарь СНБО 26 июня.

По словам Турчинова, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

Он отметил, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - сказал Турчинов.

В системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодые люди призывного возраста, "что является важной составляющей патриотического воспитания", указал он.

Секретарь СНБО также отметил, что Минобороны и Генштаб готовят проект закона "О территориальной обороне Украины, который после одобрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны будет внесен в парламент.

25 июня в ходе учений Северная крепость-2018 глава Минобороны Степан Полторак заявил, что создание бригад территориальной обороны повысит боеспособность страны вдвое.

"Такая форма организации и военной подготовки патриотически настроенного населения позволит сформировать пояс безопасности в Украине и гарантировать мирную жизнь и защиту мирного населения, - говорится в сообщении министерства обороны.

За учениями также следили начальник Генерального штаба Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, а также председатели областных госадминистраций.

Как проходили учения Северная крепость

Задание резервистов - защита родных городов и сел. Сейчас это менеджеры, фермеры, чиновники - люди самых мирных профессий.

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"Мы призвали 3700 резервистов оперативного резерва второй очереди на учебные сборы в 119-й отдельную бригаду территориальной обороны. По результатам учений, используя наш опыт, подобные бригады будут созданы в каждой области Украины", - сказал заместитель Черниговского областного военного комиссара Вадим Лильчицкий.

Первую бригаду территориальной обороны сформировали в Черниговской области поскольку она находится всего в 30 километров от российской границы. Такие бригады будут создаваться в наиболее "опасных" областях, а затем по всей Украине.

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Учения помогают понять сколько времени уйдет на сборы резервистов и налаживание поставок пищи, топлива и боеприпасов. Задачи бригад терробороны: охрана мостов, путепроводов, газопроводов, электростанций, больниц, органов государственной власти и местного самоуправления, помощь на границе относительно пропуска. Также на полигоне прошли традиционные маневры с тяжелой техникой. В частности, обкатка, лежа в окопе танком и переправа в броне через водоемы.



