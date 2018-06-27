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27.06.2018

Зачем Украина создает резервную армию

Источник: Корреспондент.net

В Украине создается многоэшелоннная система территориальной обороны на случай масштабного военного противостояния. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в итоге Украина получит полумиллионную армию.

Накануне в Черниговской области прошел завершающий этап практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне Северная крепость-2018.

Ранее на полигоне в этой области прошли единственные в Украине публичные испытания американского противотанкового комплекса Javelin. Корреспондент.netрассказывает подробности.

 

Полумиллионная армия Украины

Турчинов на полигоне Гончаровское в Черниговской области, где состоялись военные учения по территориальной обороне Северная крепость-2018, что многоэшелоннная система территориальной обороны является залогом и фундаментом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния. 

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость", - сказал секретарь СНБО 26 июня.

По словам Турчинова, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

Он отметил, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - сказал Турчинов.

В системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодые люди призывного возраста, "что является важной составляющей патриотического воспитания", указал он.

Секретарь СНБО также отметил, что Минобороны и Генштаб готовят проект закона "О территориальной обороне Украины, который после одобрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны будет внесен в парламент.

25 июня в ходе учений Северная крепость-2018 глава Минобороны Степан Полторак заявил, что создание бригад территориальной обороны повысит боеспособность страны вдвое.

"Такая форма организации и военной подготовки патриотически настроенного населения позволит сформировать пояс безопасности в Украине и гарантировать мирную жизнь и защиту мирного населения, - говорится в сообщении министерства обороны.

За учениями также следили начальник Генерального штаба Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, а также председатели областных госадминистраций.

Как проходили учения Северная крепость

Задание резервистов - защита родных городов и сел. Сейчас это менеджеры, фермеры, чиновники - люди самых мирных профессий. 

Донбасс.Реалии посетили полигон, на котором проходили учения Северная крепость-2 - "необычный двухнедельный эксперимент". 

"Мы призвали 3700 резервистов оперативного резерва второй очереди на учебные сборы в 119-й отдельную бригаду территориальной обороны. По результатам учений, используя наш опыт, подобные бригады будут созданы в каждой области Украины", - сказал заместитель Черниговского областного военного комиссара Вадим Лильчицкий.

Первую бригаду территориальной обороны сформировали в Черниговской области поскольку она находится всего в 30 километров от российской границы. Такие бригады будут создаваться в наиболее "опасных" областях, а затем по всей Украине.
 
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Учения помогают понять сколько времени уйдет на сборы резервистов и налаживание поставок пищи, топлива и боеприпасов.

Задачи бригад терробороны: охрана мостов, путепроводов, газопроводов, электростанций, больниц, органов государственной власти и местного самоуправления, помощь на границе относительно пропуска.

Также на полигоне прошли традиционные маневры с тяжелой техникой. В частности, обкатка, лежа в окопе танком и переправа в броне через водоемы.


 

Javelin испытали в Украине

Американские противотанковые комлексы Javelin прибыли в Украину в конце апреля. Впервые их испытали в конце мая. Как рассказали в СНБО, огонь велся не по макету, а по настоящему танку.

Президент Петр Порошенко тогда сказал, что Javelin является "очень эффективным оборонительным оружием, которое будет применено в случае наступления России на позиции украинских военных".

FGM-148 Javelin американского производства является одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. Однако одна ракета чаще всего стоит дороже, чем цель, которую она уничтожает.

Javelin может поразить практически все танки в мире, поскольку наносит удар по слабой верхней части брони.

Кроме того, Javelin создает меньше опасностей для расчета, чем другие противотанковые ракетные комплексы. Имея небольшой вес, этот ПТРК может использоваться на поле боя в качестве первого ответа на "массированное и внезапное танковое нападение". 

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорил, что эти ракеты не предназначены для конфликта на Донбассе.
 
"Хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только при танковом наступлении. Тогда его можно нейтрализовать. Это именно оборонительное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - сказал Волкер.
 
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