Задержанному в Белоруссии директору украинского завода инкриминируют дачу взятки, - посол

Источник: 112.ua

Посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии в связи с задержанием в Минске руководителя предприятия "Завод утяжелителей" Александра Скибы. Об этом сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

По его словам, о задержании Скибы ему стало известно в субботу, 18 ноября.

"Я сразу же связался с коллегами из белорусского МИД. К сожалению, они не обладали какой-либо информацией. Не предоставили информацию и в КГБ", — сказал дипломат.

"Мы направили ноту с требованием пояснить, за что был задержан гражданин Украины и что ему инкриминируют. Мы также потребовали допустить к задержанному консула и родственников", — добавил посол.

По информации посла Украины, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.