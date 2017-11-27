27.11.2017
Задержанному в Белоруссии украинскому журналисту Шаройко выдвинули обвинение в шпионаже
Источник: 112.ua
Задержанному в Белоруссии украинскому журналисту Павлу Шаройко предъявили обвинение. Об этом в комментарии агентству "БелаПАН" сообщил официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.
Отмечается, что Белоруссия обвинила Шаройко в шпионаже.
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