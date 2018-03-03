Задержанные по делу об убийстве словацкого журналиста освобождены

Источник: DW

В Словакии освобождены из-под стражи шесть из семи мужчин, задержанных по делу об убийстве журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой, сообщил в субботу, 3 марта, словацкий портал Tvnoviny.sk. По его данным, вскоре должен быть отпущен на свободу и седьмой задержанный.

Все семеро являются итальянскими гражданами. Одного из них подозревали в связях с влиятельной в Италии мафиозной группировкой "Ндрангета", которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, и имеет многомиллиардные обороты. Ян Куцияк, в частности, занимался расследованием связей "Ндрангеты" с политиками Словакии, отмечается в материале Tvnoviny.sk.



Куцияк и Куснирова были застрелены в своем доме, расположенном в 65 километрах к востоку от Братиславы. Ян Куцияк был сотрудником "дочки" немецко-швейцарского издательского дома Ringier Axel Springer. В своем последнем материале он писал о подозрениях в налоговых махинациях, связанных с комплексом элитных квартир. В Еврокомиссии позднее заявили, что инициируют собственное расследование финансовых потоков, о которых писал Куцияк.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич, в чьем формальном подчинении находятся журналисты в стране, после произошедшего подал в отставку. "Я как министр культуры не могу принять то, что во время моего срока пребывания в должности убит журналист", - сказал Мадарич.

В нескольких городах Словакии 2 марта прошли массовые акции в память о журналисте и его невесте, в Братиславе на марш памяти вышли, по данным организаторов, около 25 тысяч человек.