Задержаны нападавшие на еще одного активиста

Источник: Корреспондент.net

Подозреваемые в покушении на лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко задержаны. Об этом во вторник, 25 сентября, заявил прокурор Одесской области Олег Жученко, сообщает Думская.

"Один задержан в Донецкой области, а второй - в Днепропетровской области. В ближайшее время их доставят в Одессу", - сказал Жученко.

Прокурор также подчеркнул, что задержание никак не связано с нападением на Олега Михайлика и задержанием покушавшихся на него.

"Это не более чем совпадение", - отметил Жученко.

Напомним, на Устименко напали 5 июня в Одессе, возле редакции Общественного телевидения на 2-й станции Большого Фонтана.

"Мы вышли с другом из редакции Общественного телевидения и через 10 метров сзади на меня напали двое мужчин спортивной внешности, они нанесли несколько ударов, повалили на землю и, по всей видимости, ножом, или чем то острым нанесли удар по почке, так как в районе почки у меня колотая рана. Я не знаю нападающих", - рассказал активист.

Виталий Устименко подозревает, что нападавшие пытались ударить его ножом в почки, но не попали.