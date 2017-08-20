20.08.2017
Задержаны угонщики авто замглавы Нацполиции
Источник: КорреспонденТ.net
Силовики задержали пятерых человек, которые угнали, в том числе, служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Twitter в воскресенье, 20 августа.
По его словам, авто прятали в Обуховском районе Киевской области. Кроме того задержаны три организатора угона.
"Я же говорил, что задержим", – написал он, пообещав предоставить детали позже.
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