Задержаны угонщики авто замглавы Нацполиции

Источник: КорреспонденТ.net

Силовики задержали пятерых человек, которые угнали, в том числе, служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Twitter в воскресенье, 20 августа.

По его словам, авто прятали в Обуховском районе Киевской области. Кроме того задержаны три организатора угона.

"Я же говорил, что задержим", – написал он, пообещав предоставить детали позже.