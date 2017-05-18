Захід "ПроМови" в раммках фестивалю Дні Європи в Маріуполі

Источник: Вечерний Мариуполь

20.05.2017 о 17:00 запрошуємо усіх бажаючих вивчати мови разом з усіма.

ПроМОВИ проходять в раммках фестивалю Дні Європи в Маріуполі.

Не вистачає слів щоб виразити свої емоції? Хочеш безкоштовне морозиво, але не знаєш як сказати це італійською? Або хочеш сказати своїй коханій любині про свої почуття французькою? ПроМОВИ створені щоб познайомити тебе з чотирьма новими мовами- грецька, англійська, італійська та французька! Лише 15 хвилин твого часу і ти поліглот! Не втикай в телефон, цінуй свій час, використовуй його розумно разом з нами!

Чекаємо на тебе о 17:00 у Театральному сквері.