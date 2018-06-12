Захваченные в Париже заложники освобождены

Источник: DW

Операция по освобождению заложников в Париже завершилась успешно. Об этом во вторник, 12 июня, написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Заложники освобождены, а захвативший их арестован.

Ранее во вторник мужчина взял в заложники не менее двух человек в 10-м муниципальном округе французской столицы. Он проник в один из офисов на улице Петит Экюри.

Полиция оцепила место происшествия. Ее сотрудники проводили переговоры с захватчиком. Полиция исключает версию террористического акта