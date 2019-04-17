Захват моряков: трибунал получил запрос Украины
Источник: Корреспондент.net
Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса от Украины о применении в отношении мер к России с целью освобождения захваченных ею украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
"Я хотел бы подтвердить, что 16 апреля 2019 года Украина подала запрос в трибунал о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву в споре между Украиной и Российской Федерации о "неприкосновенности трех украинских военных кораблей и двадцати четырех военнослужащих на борту", – сообщили агентству в пресс-службе МТМП.
Также отмечается, что слушания по запросам о назначении временных мер обычно проводятся через две-три недели после подачи запроса в трибунал.
"Дата будет объявлена в ближайшие дни", – добавили в МТМП.