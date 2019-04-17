Захват моряков: трибунал получил запрос Украины

Источник: Корреспондент.net

Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса от Украины о применении в отношении мер к России с целью освобождения захваченных ею украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Я хотел бы подтвердить, что 16 апреля 2019 года Украина подала запрос в трибунал о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву в споре между Украиной и Российской Федерации о "неприкосновенности трех украинских военных кораблей и двадцати четырех военнослужащих на борту", – сообщили агентству в пресс-службе МТМП.