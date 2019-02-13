Захваты храмов служат задаче признания ПЦУ, – управделами УПЦ

Источник: Українські новини

Управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний убежден, что за кампанией по незаконному переводу общин УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ) скрываются 2 значимых момента - необходимость признания ПЦУ и интересы Константинопольского патриархата.

Об этом он написал в материале "Юридическая атака" для интенет-издания "Известия".

"Первый – желание обеспечить признание т.н. ПЦУ на уровне поместных православных церквей. Как выразился один из известных сторонников новой религиозной структуры, решение данного вопроса во многом будет зависеть от того, "насколько активно к ней станут присоединяться общины и даже целые епархии" УПЦ", - подчеркнул иерарх.

За вторым моментом, как считает митрополит Антоний, стоят интересы Фанара (Константинопольского патриархата).

"Насильственное переведение большого количества приходов нашей церкви в ПЦУ предоставит Константинопольскому патриархату возможность утверждать, что его решение по предоставлению Украины автокефалии было правильным. И оно способствовало не легитимации церковного раскола, а якобы объединению украинского православия", - уверен владыка.

Помимо этого, управделами УПЦ обратил внимание на то, что закон 4128-д, регламентирующий процесс перехода общин верующих из одной конфессию в другую, попросту служит прикрытием для осуществления масштабных рейдерских атак на церковное имущество.

По словам митрополита, в теории все выглядит гладко, однако на практике обстоят иным образом – храмы переводятся в другую юрисдикцию голосами представителей территориальной общины, которые зачастую попросту игнорируют позицию прихожан этих храмов.

"Налицо грубое нарушение закона, однако мало кто из представителей власти бьет в набат. Наоборот – неоднократно фиксировались случаи, когда главы сельсоветов и райсоветов сами инициировали противоправные действия. Например, организовывая и проводя заседания жителей соответствующих населенных пунктов, на которых принимались решения по отъему храмов и имущества УПЦ в пользу другой конфессии", - подытожил митрополит Антоний.