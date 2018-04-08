Заключенные в СИЗО Николаева вернулись в камеры

Источник: Корреспондент.net

Подозреваемые, устроившие бунт в следственном изоляторе Николаева в воскресенье, 8 апреля, после длительных уговоров вернулись в административное здание.

Так, по состоянию на 18:00 администрации следственного изолятора удалось уговорами убедить подследственных вернуться в административный корпус.

Как отметил собеседник, большинство подследственных, которые отказывались выполнять распоряжение администрации СИЗО, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Также сообщается, что в связи со случившимся, по тревоге был поднят весь персонал учреждения. Также администрация следственного изолятора связывалась с одесским подразделением, чтобы оттуда прислали подмогу, однако там просьбу проигнорировали.

В общении с подследственными, которые отказались выполнять распоряжение администрации, принимал начальник СИЗО.

После того, как подследственные вернулись в камеры, полиция сняла оцепление, установленное по периметру изолятора, на случай, если бы бунтующие предприняли попытку покинуть территорию изолятора.

По словам собеседника издания, сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорта на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая по их словам сложилась в последние несколько недель.

Информации о пострадавших со стороны сотрудников следственного изолятора и среди подследственных нет.