Закон о контрсанкциях одобрен в Совете Федерации

Президент России сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под их юрисдикцией. Может быть также введен запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья такими организациями, а также на их участие в госзаказе и приватизации. Кроме того, в законе говорится, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Госдума одобрила закон 22 мая. К третьему чтению из него исчезло большинство предложений, вызвавших общественную критику или нарекания у бизнеса и отдельных профильных комитетов Госдумы. В частности, были удалены пассажи о запрете на ввоз лекарств, алкоголя и табака, а также на работу иностранных специалистов в РФ.