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16.01.2018

Закон о реинтеграции Донбасса. У Рады протестуют

Источник: Корреспондент.net

В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

Собравшиеся на митинг требуют от парламента принятия закона о реинтеграции Донбасса, а также признания России агрессором.

Нардепы законопроект, который также называют "о деокупации Донбасса", должны были рассматривать весь рабочий день и голосовать 16 января. Нардепы не успели рассмотреть все правки и перенесли рассмотрение на 17 января.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключил, что голосование может состояться только 18 января.

 

Под Радой жгут покрышки и флаг РФ

Под Верховной Радой участники акции Стоп реванш зажгли покрышки. Протестующие требуют от президента Петра Порошенко и депутатов принять решения, которые "четко обозначат комплексную политику по деоккупации Украины и остановят реванш олигархическо-колониальной системы".

Среди митингующих также присутствуют ветераны боевых действий на Востоке Украины, в том числе бойцы внутреннего корпуса батальона Донбасс. 

Собравшиеся на митинг требуют от Верховной рады принятия закона о реинтеграции Донбасса, а также признания России агрессором.

Под парламент стянули почти четыре тысячи правоохранителей. Между митингующими и полицией произошла стычка. Участники акции протеста подожгли шины и сожгли российский флаг.


 

Когда правоохранители пытались потушить покрышки, в сторону правоохранителей начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы, рассказали в полиции. Митингующие также применили слезоточивый газ.

"В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один участник акции", - сообщили в полиции.

Как сообщили в Красном Кресте, к ним обратились 20 человек, пострадавших от слезоточивого газа. Им промыли глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось.

Суть законопроекта о реинтеграции Донбасса

Законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известный также как закон о реинтеграции Донбасса, 6 октября в первом чтении был принят Верховной Радой.

После этого началась подготовка к внесению поправок в законопроект. В начале ноября стало известно, что в закон может быть внесен пункт о разрыве дипотношений с Россией.

"Напоминаю, что законопроект прямо признает Россию агрессором, вводит на законодательном уровне понятие "российская оккупационная власть" и "российские оккупационные войска", - сказал 15 января на заседании Согласительного совета глава фракции БПП Артур Герасимов.

Ко второму чтению было подано 673 поправки, из них 374 уже были отклонены. Ко второму чтению из законопроекта были исключены ссылки на минские соглашения. 

Вместе с тем в текст законопроекта внесли упоминание Крыма, как "оккупированную территорию", а датой начала оккупации называется 20 февраля 2014 года.

"Закон президентом подан с конкретной целью - освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац", - говорид глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

Тогда же участники комитета также утвердили окончательное название законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области".

 

Споры из-за правок

Во время рассмотрения законопроекта о деоккупации во втором чтении было много критики по поводу минских соглашений.

В ответ на это первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что "можно сколько угодно хаять минские соглашения", но благодаря ним, как отметила нардеп, состоялось освобождение пленных 27 декабря, к ним привязаны санкции против России и они помогли усилить украинскую армию.

Парубий предположил, что некоторые из народных депутатов надеются затянуть рассмотрение законопроекта, чтобы голосование состоялось в неблагоприятный день, то есть в среду, когда голосов может не хватить из-за низкой явки.

По его словам, ошибаются те, кто надеется на такое развитие ситуации. Парубий не исключил, что голосование может состояться в четверг.

"Мы будем рассматривать по закону, все правки, и если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра, то будем рассматривать в четверг, и в четверг выходим на голосование", - заявил Парубий.

 

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