Закон о реинтеграции Донбасса. У Рады протестуют

Источник: Корреспондент.net

В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

Собравшиеся на митинг требуют от парламента принятия закона о реинтеграции Донбасса, а также признания России агрессором.

Нардепы законопроект, который также называют "о деокупации Донбасса", должны были рассматривать весь рабочий день и голосовать 16 января. Нардепы не успели рассмотреть все правки и перенесли рассмотрение на 17 января.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключил, что голосование может состояться только 18 января.

Под Радой жгут покрышки и флаг РФ

Под Верховной Радой участники акции Стоп реванш зажгли покрышки. Протестующие требуют от президента Петра Порошенко и депутатов принять решения, которые "четко обозначат комплексную политику по деоккупации Украины и остановят реванш олигархическо-колониальной системы".

Среди митингующих также присутствуют ветераны боевых действий на Востоке Украины, в том числе бойцы внутреннего корпуса батальона Донбасс.

Собравшиеся на митинг требуют от Верховной рады принятия закона о реинтеграции Донбасса, а также признания России агрессором.

Под парламент стянули почти четыре тысячи правоохранителей. Между митингующими и полицией произошла стычка. Участники акции протеста подожгли шины и сожгли российский флаг.



