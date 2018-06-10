Закон об Антикоррупционном суде поступил в АП

Источник: Корреспондент.net

Закон о Высшем антикоррупционном суде поступил в Администрацию Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"В Администрацию Президента Украины поступил Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", который был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной Рады 7 июня", - сказано в нем.

В сообщении говорится, что документ готовится к подписанию Президентом.