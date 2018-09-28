Замена двигателям РФ. На чем США полетят в космос

Источник: Корреспондент.net

В США нашли новый ракетный двигатель на замену российскому РД-180, на котором ракеты Atlas V запускались в космос.

United Launch Alliance объявил, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Государственные запуски в космос

27 сентября американская компания совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing - United Launch Alliance, которое производит космические аппараты и является конкурентом SpaceX в сфере государственных пусков, по итогам тендера выбрала компанию Blue Origin поставщиком двигателей для своих новых ракет.

Ракета-носитель Vulcan Centaur, которая придет на замену старой Atlas V разрабатывается с 2014 года. Летать в космос она начнет в середине 2020-х годов.

Для разгонной ступени Vulcan Centaur выбрали жидкостный ракетный двигатель BE-4, при этом на верхней ступене будет стоять двигатель AR-1, разработанный компанией Aerojet Rocketdyne. Сумме контракта не разглашается.

"Сегодня великий день для Blue Origin. Мы очень горды тем, что ULA выбрал BE-4 в качестве двигателя, который будет поднимать первую ступень ракеты Vulcan. ULA является главным провайдером пусковых услуг для задач национальной безопасности, и мы рады стать частью их команды и этой миссии", - сказал гендиректор компании Боб Смит.

Заменя российских двигателей

Аэрокосмические гиганты Lockheed Martin и Boeing же много лет закупают российские двигатели РД-180 при осуществлении этих пусков.

В 2014 году Конгресс США в связи с обострения отношений с Россией из-за Украины ввел запрет на использование двигателей РД-180 после 2019 года.

Летом 2015 года Пентагон официально объявил конкурс на создание ракетных двигателей для замены российских РД-180. Тогда они отметили "срочную необходимость" прекратить использовать российские двигатели для запусков военных и разведывательных спутников.

Американская корпорация Orbital Sciences, производящая Antares, также отказалась от советских ракетных двигателей, закупаемых в России.

Маршевые жидкостные двигатели РД-180 производятся в НПО Энергомарш в подмосковных Химках. По соглашению, заключенному в 1996 году, Россия обязалась поставить в США 50 двигателей РД-180 и еще 51 - в качестве дополнительной опции. На сегодняшний день уже поставлено более 60 двигателей, цена каждого из которых достигает 15 миллионов долларов.

Поэтому выбор нового частного подрядчика для ракет-носитей был не только техническим вопросом, но и политическим.

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.

Почему Blue Origin

Blue Origin - космическая компания, созданная в 2000 году основателем онлайн-ритейлера Amazon Джеффом Безосом. Компания также активно занимается разработкой космических аппаратов - работает над созданием собственной ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn для доставки грузов и людей на орбиту.

Вlue Origin уже в следующем году планирует начать продажу билетов на суборбитальные полеты для космических туристов, а позже - запустить систему доставки грузов на Луну. В апреле Blue Origin провела очередное испытание своего суборбитального корабля New Shepard.

Двигатель BE-4 будет работать на сжиженном природном газе и жидком кислороде.

Для Blue Origin соглашение с United Launch Alliance является серьезным достижением - она выходит на новый рынок и делает первый шаг к борьбе за привлекательные военные контракты.

В будущем Blue Origin может стать конкурентом и самой United Launch Alliance, которая сейчас является монополистом запусков, связанных с национальной безопасностью.