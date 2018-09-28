Найти

28.09.2018

Замена двигателям РФ. На чем США полетят в космос

Источник: Корреспондент.net

В США нашли новый ракетный двигатель на замену российскому РД-180, на котором ракеты Atlas V запускались в космос.

United Launch Alliance объявил, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Государственные запуски в космос

27 сентября американская компания совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing - United Launch Alliance, которое производит космические аппараты и является конкурентом SpaceX в сфере государственных пусков, по итогам тендера выбрала компанию Blue Origin поставщиком двигателей для своих новых ракет.

Ракета-носитель Vulcan Centaur, которая придет на замену старой Atlas V разрабатывается с 2014 года. Летать в космос она начнет в середине 2020-х годов.

Для разгонной ступени Vulcan Centaur выбрали жидкостный ракетный двигатель BE-4, при этом на верхней ступене будет стоять двигатель AR-1, разработанный компанией Aerojet Rocketdyne. Сумме контракта не разглашается.

"Сегодня великий день для Blue Origin. Мы очень горды тем, что ULA выбрал BE-4 в качестве двигателя, который будет поднимать первую ступень ракеты Vulcan. ULA является главным провайдером пусковых услуг для задач национальной безопасности, и мы рады стать частью их команды и этой миссии", - сказал гендиректор компании Боб Смит. 

 

Заменя российских двигателей

Аэрокосмические гиганты Lockheed Martin и Boeing же много лет закупают российские двигатели РД-180 при осуществлении этих пусков.

В 2014 году Конгресс США в связи с обострения отношений с Россией из-за Украины ввел запрет на использование двигателей РД-180 после 2019 года.

Летом 2015 года Пентагон официально объявил конкурс на создание ракетных двигателей для замены российских РД-180. Тогда они отметили "срочную необходимость" прекратить использовать российские двигатели для запусков военных и разведывательных спутников.

Американская корпорация Orbital Sciences, производящая Antares, также отказалась от советских ракетных двигателей, закупаемых в России.

Маршевые жидкостные двигатели РД-180 производятся в НПО Энергомарш в подмосковных Химках. По соглашению, заключенному в 1996 году, Россия обязалась поставить в США 50 двигателей РД-180 и еще 51 - в качестве дополнительной опции. На сегодняшний день уже поставлено более 60 двигателей, цена каждого из которых достигает 15 миллионов долларов.

Поэтому выбор нового частного подрядчика для ракет-носитей был не только техническим вопросом, но и политическим.

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.

 

Почему Blue Origin

Blue Origin - космическая компания, созданная в 2000 году основателем онлайн-ритейлера Amazon Джеффом Безосом. Компания также активно занимается разработкой космических аппаратов - работает над созданием собственной ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn для доставки грузов и людей на орбиту.

Вlue Origin уже в следующем году планирует начать продажу билетов на суборбитальные полеты для космических туристов, а позже - запустить систему доставки грузов на Луну. В апреле Blue Origin провела очередное испытание своего суборбитального корабля New Shepard. 

Двигатель BE-4 будет работать на сжиженном природном газе и жидком кислороде.

Для Blue Origin соглашение с United Launch Alliance является серьезным достижением - она выходит на новый рынок и делает первый шаг к борьбе за привлекательные военные контракты.

В будущем Blue Origin может стать конкурентом и самой United Launch Alliance, которая сейчас является монополистом запусков, связанных с национальной безопасностью. 

 

Новости раздела
Мир
28.09.2018
В Казахстане приготовили рекордный по длине шашлык
Специально для подтверждения рекорда в Макинск прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса.
Мир
28.09.2018
В Берлине протестуют против визита Эрдогана
Демонстрация проходит под лозунгом "Erdogan not welcome". Люди протестуют против военный действий Турции в Сирии, а также против нарушений прав человека.
Мир
27.09.2018
Россия примет ЧМ-2023 по хоккею
Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге. К мировому первенству в городе построят новый ледовый дворец вместимостью в 22 тыс. зрителей.
Мир
27.09.2018
В США сравнили санкции для КНДР, Ирана и России
Американскому Минфину пришлось "с хирургической точностью" вводить санкции против России, чтобы не навредить экономике США.
Мир
27.09.2018
Стала известна дата присяги нового состава ЦИК
Верховная Рада Украины назначила 14 членов Центральной избирательной комиссии, они примут присягу 3 октября.
Мир
26.09.2018
Генассамблея ООН: Порошенко призвал усилить санкции против России за попытки оккупировать Азовское море
Порошенко призвал усилить санкции против России
Мир
26.09.2018
Кадыров и Евкуров договорились о границе между Чечней и Ингушетией
В Магасе и Сунже десятки человек протестовали против возможной передачи земель Чечне. В Магас были введены подразделения Росгвардии.
Мир
26.09.2018
Москаль назвал автора видео с паспортами Венгрии
Видео снял один из украинских пограничников, утверждает губернатор Закарпатской области.
Мир
25.09.2018
"Северный поток-2" сделает Германию полностью зависимой от российской энергии, - Трамп
Немецкая делегация встретила такие слова Трампа смехом
Мир
25.09.2018
Мировой порядок становится все более хаотичным - генсек ООН
Антонио Гутерреш заявил, что демократические принципы сегодня находятся в осаде, а универсальные ценности размываются.
Мир
25.09.2018
США ввели санкции против 12 российских компаний
Минторг США ввел торговые ограничения в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Америки.
Мир
25.09.2018
Леди Гага рассказала о травле в школе
Над эпатажной певицей издевались сверстники из-за ее амбиций и больших надежд.
Мир
25.09.2018
Штаты больше не будут платить в бюджет ООН
США преданы тому, чтобы сделать ООН более эффективной и подотчетной, которая обладает неограниченным потенциалом.
Мир
24.09.2018
В Китае открыли необычный ресторан на скале
Помещение ресторана расположено на дорожке, обвивающей гору. Вмещать заведение может до ста человек одновременно.
Мир
24.09.2018
Сенцов стал почетным гражданином Парижа
По словам мэра Парижа, решение признать Олега Сенцова почетным гражданином города - это "символический акт", "акт надежды".
Мир
24.09.2018
Алексея Навального вновь судят
Оппозиционер задержан утром на выходе из спецприемника. Он должен был выйти на свободу после 30 суток административного ареста.
Мир
24.09.2018
Израиль обещал уничтожить. РФ поставит Сирии С-300
Российский зенитно-ракетный комплекс передадут сирийскому режиму в ответ на сбитый самолет Ил-20.
Мир
24.09.2018
Цена нефти Brent превысила 81 доллар
Цены растут из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.
Мир
23.09.2018
Израильские военные отрицают, что использовали российский Ил-20 как прикрытие
В небе над Сирией действовал "механизм исключения конфликтных ситуаций", утверждают в Армии обороны Израиля, комментируя инцидент со сбитым Ил-20.
Мир
22.09.2018
Папа римский начал апостольскую поездку по странам Балтии
В литовской столице понтифик посетит часовню у Святых ворот с иконой Богородицы Остробрамской, а также Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ.
Мир
22.09.2018
Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией
Пекин заявил, что США не вправе вмешиваться в его торговые отношения с Россией. Китай потребовал от Вашингтона незамедлительно отменить введенные против КНР санкции.
Мир
22.09.2018
Лукашенко и Путин обсудили украинскую тематику
Переговоры один на один длились больше шести часов и были тяжелыми, но результативными, рассказал Лукашенко.
Мир
22.09.2018
В США енот выжил после падения с высотки
Неизвестно, решился ли енот на прыжок сам или просто не удержался на отвесной стене здания.
Мир
22.09.2018
В Армянске сняли введенный из-за выбросов режим ЧС
В Крыму уверены, что все будет в норме и надеются на похолодание, которое начнется уже с воскресенья.
В Казахстане приготовили рекордный по длине шашлык | Focus назвал возможную причину отравления Скрипаля