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03.08.2018

Замена GPS. Украина в спутниковой системе Galileo

Источник: Корреспондент.net

Развитие европейской навигационной системы Galileo подходит к финишной прямой. 25 июля на орбиту вывели последние спутники, необходимые для полноценной работы системы.

В проекте также принимает участие и Украина. Уже в этом году Украина и ЕС планируют перейти к практической фазе партнерства по Galileo.  

Конкурет американской GPS

Galileo - это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Один из самых важных проектов ЕС запустили в 1999 году. Galileo обеспечит Европе стратегическую независимость от США, которые сделали в 1983 году общедоступной систему геолокализации GPS, предназначенную первоначально для военных.

Сегодня американские спутники могут определить место положения чуть ли не каждого владельца смартфона. Но с погрешностью до семи метров.

Европейский конкурент GPS обеспечивает частных и коммерческих пользователей навигационными данными более высокой точности.

На сайте ESA говорится, что точность данных передается с погрешностью максимум до одного метра. В платной версии точность обещают в несколько сантиметров.

Такая точность открывает перспективы дальнейшего совершенствования морского, наземного и воздушного транспорта. Еще до начала работы системы в ESA называли Galileo лучшим в своем классе.

Первые спутники были установлены в 2011 году. В эксплуатацию система запущена была в 2016 году.  25 июля этого года европейская ракета-носитель Ariane 5 вывела на геостационарную орбиту четыре спутника системы Galileo.

Теперь европейская навигационная система Galileо может считаться практически укомплектованной и вышедшей в разряд реальных конкурентов американской GPS.

Стоимость проекта Galileo оценивается в десять миллиардов евро. Число спутников, запущенных на орбиту в рамках проекта, планируется довести к 2020-му году до 30, тогда у системы в любой момент будут в резерве шесть свободных.

24 спутника системы Galileo разбиты на три группы. Восемь спутников каждой группы установлены на равном расстоянии друг от друга на трех орбитах, расположенных от земли на дистанции 23 тысяч километров. Другие шесть находятся на орбите на случай поломки какой-либо из систем.

Точность геолокализации гарантируется тем, что каждая точка на планете находится в "поле зрения" как минимум четырех спутников. 

 

Участие Украины в Galileo

Украина и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в проекте Galileо в декабре 2005 года в Киеве. Украина ратифицировала соглашение в 2007 году, ЕС - осенью 2013 года.

Меры по расширению европейского навигационного покрытия EGNOS на территорию Украины осуществляются в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Практическая подготовка к размещению в Украине контрольно-корректирующей станции RIMS (Ranging and Integrity Monitoring Stations) для приема сигналов от европейской Galileо началась в 2015 году.

Согласно прежде согласованным сторонами планам, до 2017 года на территории Украины планировалось размещение трех станций RIMS системы EGNOS.

1 августа глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко рассказал в интервью Интерфакс-Украине, что уже до конца года на украинской территории планируется размещение первой системы RIMS.

Местом размещения первой станции RIMS станет Киевский международный аэропорт Жуляны.

"До конца года стороны должны решить технические вопросы для старта практической фазы сотрудничества в проекте: украинская сторона обязалась устранить помехи в приеме радиосигнала, европейская - завезти в Украину и смонтировать оборудование станции", - рассказал Дегтяренко.

После запуска первой, пробной станции, планируется принять решение о размещении в Украине еще двух станций EGNOS.

По словам главы космического агентства, Galileo является выгодным для Украины проектом, поскольку упрощает, удешевляют и делает более точными получение навигационной информации.

"Сегодня мы можем выбирать услуги двух из трех действующих глобальных навигационных спутниковых систем (GPS, Galileo, ГЛОНАСС). Надеюсь, что с появлением возможностей приема в Украине сигнала китайской Beidou, мы сможем выбирать уже услуги трех из четырех систем", - сказал он.

Дегтяренко также рассказал, что Украина начинает переговоры с ESA по подготовке технического соглашения по сотрудничеству в европейской программе космического  мониторинга Copernicus.

"До конца года планируется ввести в строй первую очередь информационного хаба Copernicus-Украина"для приема, обработки и хранения данных космического мониторинга от семейства европейских спутников ДЗЗ Sentinel", - рассказал он.

 

 

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