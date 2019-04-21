Замену украинской ракеты Зенит запустят раньше

Источник: Корреспондент.net

Российскую ракету-носитель Союз-5, которую создавали на замену украинского Зенита, впервые запустят в ноябре 2022 года, пишет Коммерсант со ссылкой на Роскосмос 21 апреля.

Разработка новой российской ракеты среднего класса Союз-5 (Иртыш) взамен производимой украинским заводом Южмаш ракеты Зенит началась в 2016 году.

Начало летных испытаний ранее было запланировано на 2024 год, а переход в стадию коммерческой эксплуатации планировали не ранее 2025 года.

Разработкой занимается РКК Энергия. Сообщается, что Иртыш сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза. Для нее был создан двигатель РД-171МВ, который в России называют самым мощным в мире. Роскосмос РД-171МВ называет "царь-двигатель".

Запускать Союз-5 будут с космодрома Морской старт, который в 2016 году выкупила российская компания S7. Космодром изначально строили для украинского Зенита, поэтому другие ракеты с него взлетать не могут. Подробно в материале Морской старт может отказаться от Зенитов Южмаша.