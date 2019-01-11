Замглавкома Сухопутных войск попал в ДТП - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Николаевской области в пятницу, 11 января, в тройное ДТП попал автомобиль, в котором ехал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

Авария произошла вечером на трассе Николаев – Благовещенское. Там столкнулись три автомобиля: внедорожник Hyundai Terracan, легковой автомобиль Daеwoo Lanos и седельный тягач MAN с полуприцепом.

По данным издания, Hyundai с номерными знаками Вооруженных сил Украины ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении города Новая Одесса. Возле села Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил двигавшийся в попутном направлении Lanos. После столкновения корейский внедорожник резко изменил траекторию движения и врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, стоявший на обочине.

В автомобиле Hyundai, по данным СМИ, ехал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко. В результате ДТП генерал серьезно травмирован. Также травмирован еще один военнослужащий, ехавший в Hyundai. Все три автомобиля получили механические повреждения. Hyundai восстановлению практически не подлежит.

В пресс-службе Нацполиции области подтверждают факт ДТП с военными, не называя при этом фамилий и должностей. Сообщается, что оба военнослужащие – водитель и пассажир - получили травмы и были госпитализированы.

ДТП произошло в условиях сильного гололеда.