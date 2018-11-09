Замглавы МИД Украины заявила о недоверии Киева к любым гарантиям Москвы
Источник: DW
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль подтвердила неприятие Киевом проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря, который реализует "Газпром" совместно с рядом европейских, в том числе немецких компаний. Этот проект подрывает усилия Украины по обеспечению собственной безопасности, заявила Зеркаль в пятницу, 9 ноября.
Отвечая на вопрос о том, какой объем газового транзита должен быть гарантирован для того, чтобы Киев перестал выступать против строительства "Северного потока-2", Зеркаль заявила, что Украина "не поверит никаким гарантиям, особенно российским". При этом она напомнила о судьбе Будапештского меморандума. "Мы полагаемся на поддержку Германии в достижении мира в Украине, однако мы не доверяем никаким сделкам с Россией", - сказала замглавы украинского МИДа.
На вопрос, поддержит ли она возможные санкции США против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", Зеркаль ответила уклончиво, заметив, что поддерживает соблюдение энергетических правил Евросоюза, требующих прозрачности для всех сделок и ставящих во главу угла энергетическую безопасность ЕС и его союзников. "Я бы поддержала распространение третьего энергопакета ЕС на "Северный поток-2", - сказала она.
Говоря о том, находится ли президент США Дональд Трамп на стороне Украины, Елена Зеркаль высказала мнение, что глава Белого дома преследует свои интересы, в том числе и экономические, однако понимает, что от России исходит угроза.