Замглавы миссии ОБСЕ едет на Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг с 5 до 9 июня посетит Донбасс. Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в соцсети Facebook.

Отмечается, что целью визита - оценка ситуации с безопасностью вдоль линии столкновения и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Во время поезки Хуг намерен присоединиться к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии столкновения.