Западная коалиция отрицает гибель мирных жителей при авиаударах в Сирии

Источник: DW

Представители международной антитеррористической коалиции в воскресенье, 18 ноября, опровергли информацию о смерти мирных жителей в результате авиаударов по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По их словам, 16 и 17 ноября возглавляемая США коалиция нанесла в сумме 19 ударов по позициям, удерживаемым боевиками джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Однако основания, указывающие на гибель 43 гражданских лиц, отсутствуют. Об их гибели сообщил накануне базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

При этом в регионе были зарегистрированы еще 10 авиаударов, нанесенных не коалицией. Спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк возложил косвенную ответственность за эти удары на сирийскую армию и призвал немедленно прекратить "нескоординированный обстрел".

В сентябре бойцы "Демократических сил Сирии" (SDF) при поддержке западной коалиции приступили к операции против оставшихся в регионе отрядов ИГ. По информации правозащитников, с ее начала в результате авиаударов погибли 234 мирных жителя, среди них - 82 ребенка. В свою очередь, коалиция отрицает эти данные. По ее оценке, за 4 года операции против джихадистской группировки в Сирии и Ираке погибли около 1100 гражданских лиц.