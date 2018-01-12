Запасов газа в Украине хватит на 22 года добычи

Источник: Корреспондент.net

Запасов газа в Украине при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. Об этом написал глава правления Надра Украины Ярослав Климович в своей статье в Урядовом курьере.

Он отметил, что всего в Украине открыто 402 месторождения газа. Из них 387 находятся на суше, а 15 – на шельфах Азовского и Черного морей.

"В Украине 402 месторождения углеводородов. Из них в промышленной разработке - 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда. Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину, а это на 22 года добычи", - написал Климович.

Он также отметил, что если удастся ускорить темпы добычи, то срок в 22 года сократится пропорционально к увеличению темпа. По словам Климовича, сейчас в Украине темпы составляют около 2%, в то время, как среднеевропейские – 10% (соотношение количества добытого сырья к разведанным запасам).

Исходя из этого, он подчеркнул необходимость проведения в Украине широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа.