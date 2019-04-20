Запасы газа в ПХГ превысили девять млрд кубометров

Источник: Корреспондент.net

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 18 апреля превысил 9 млрд куб. м.

За прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 15,52 млн кубов газа. При этом было отобрано лишь 10 тысяч кубов.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 30,644 млн кубов газа: из Словакии – 10,421 млн куб. м, из Венгрии – 15,605 млн куб. м, а из Польши – 4,618 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила 57,416 млн куб. м газа.