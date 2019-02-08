Запасы угля в Украине выросли на 15%

Источник: Корреспондент.net

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на пятницу, 8 февраля, составляют 879,9 тысяч тонн, что на 15% больше, чем неделю назад, 1 февраля, и на 40% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам Интерфакс-Украина, запасы угля антрацитовой группы на 8 февраля этого года составили 276,9 тысяч тонн, что на 11% больше запасов прошлой недели, и на 56,8% меньше, чем в прошлом году. Запасы угля газовой группы равны 603,1 тысяч тонн, что на 16,8% больше, чем неделю назад и на 26,7% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, запасы на складах теплоэлектроцентралей Украины составляют 259,7 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем неделю назад.