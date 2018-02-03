Запорожье приостановило занятия в 21 школе из-за гриппа и ОРВИ

Источник: Українські новини

Запорожье полностью приостановило занятия в 21 общеобразовательной школе и частично в 19 из-за высокой заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями по данным на 2 февраля. Об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Всего учебный процесс приостановлен в 182 классах по решению Департамента образования и науки Запорожского городского совета.

Также в дошкольных учебных заведениях (детсадах) приостановлена работа 10 групп (в 8 учреждениях).

Всего в Запорожье 121 общеобразовательная школа и 143 детских сада.