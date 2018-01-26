Запрет "бандеровской идеологии" в Польше: МИД Украины против политизации трагических исторических событий

Источник: 112.ua

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено из-за принятия в Польше законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание "преступлений украинских националистов, которые сотрудничали с третьим рейхом".

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом республики Польша законопроекта "О внесении изменений в закон об институте национальной памяти – Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов". Обидно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона "категорически не приемлет попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в том числе некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины".

Обращаясь к авторам законопроекта, Министерство подчеркивает, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно серьезным испытаниям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборантов третьего рейха", - заявили в ведомстве.

В связи с этим в Министерстве иностранных дел рассчитывают, что польский Сенат, который скоро будет рассматривать данный законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие отношений стран.

Польскую сторону призвали к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

Как сообщалось, 26 января Сейм Польши принял поправку к закону об институте национальной памяти, который запрещает так называемую "бандеровскую идеологию".

Поправка была предложена партией Kukiz'15. 279 из 414 депутатов отдали свои голоса "за". Нововведение касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.