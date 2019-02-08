Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон

Источник: Корреспондент.net

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о запрете гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине.

"Я не сомневаюсь, что президент поддержит нашу депутатскую инициативу, и в ближайшие дни закон вступит в силу", - отметил Парубий, информирует пресс-служба Верховной Рады.