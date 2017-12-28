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28.12.2017

Зарплаты учителей в 2018 вырастут на 25%

Источник: Українські новини

Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд гривен, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.

Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба министерства.

Она подчеркнула, что 2018 - год старта реформы Новая украинская школа.

Так, на старт реформы в бюджете 2018 заложено почти 1 млрд грн (998,7млн) на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью, 163 млн 818 тис. - на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн - повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тис. - учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тис. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

"Эти инвестиции мы делаем на основе софинансирования с местными органами власти - часть средств дает государство, другую часть - местные органы. Почти 1 млрд государство дает на обеспечение учебным средствами и мобильной мебелью, так как для реализации новых методик нужна новая образовательная среда, и должны его обеспечить", - отметила Лилия Гриневич.

Она также сообщила о первых результатах в 100 школах, где сейчас пилотируемый новый Государственный стандарт начального образования, по которым будут учиться дети 1-го класса в 2018 году.

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