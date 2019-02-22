22.02.2019
Защита Януковича обжаловала приговор
Источник: Українські новини
Защита бывшего Президента Виктора Януковича, осужденного за госизмену, обжаловала приговор.
Об этом говорится на сайте Оболонского районного суда Киева.
Указано, что в пятницу, 22 февраля, были поданы апелляционные жалобы от адвокатов объединения Aver Lex.
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