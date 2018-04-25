Защитника украинских политзаключенных в РФ Фейгина лишили адвокатского статуса

Источник: Українські новини

Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина адвокатского статуса.

По словам адвоката Сталины Гуревич, палата сочла неэтичным использование Фейгиным в соцсетях нецензурной лексики по отношению к коллегам и их клиентам.

"Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище", - прокомментировал решение Фейгин.

Фейгин сообщил, что был лишен адвокатского статуса из-за 3 твиттов от 19 июля 2017 года. В них речь шла об украинском блогере Анатолие Шарие. Фейгин утверждал, что в отношении Шария было заведено дело о педофилии.