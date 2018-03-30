Застройщиков хотят обязать строить убежища

Источник: Корреспондент.net

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства собирается внести изменения в государственные строительные нормативы. Об этом в ходе заседания штаба ГСЧС сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Как отмечается, в частности министерство планирует обязать застройщиков при строительстве жилых домов создавать сооружения гражданской защиты.

"Мы будем менять государственные строительные нормативы, потому что при жилой застройке не соблюдаются нормы о создании инфраструктуры гражданской защиты", - сказал Зубко. "Таким образом мы сможем немного увеличить возможности по безопасности людей при возникновении чрезвычайных ситуаций", - заявил Зубко.