29.07.2018
Застрявшие в Египте украинцы вылетели домой
Источник: Корреспондент.net
Более 200 украинских туристов, которые не смогли вылететь из египетской Хургады во Львов 28 июля, уже возвращаются в Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь туроператора Join UP! Екатерина Резниченко, информирует УНН в воскресенье, 29 июля.
"Самолет уже взлетает", – сказала она.
Ранее пассажиры рассказали, что у самолета, на котором их должны были доставить в Украину, вздулось колесо, и его необходимо менять.
"Нужно было время для того, чтобы привезти это колесо из Украины в Хургаду и его заменить. Этим 220 людям были предоставлены проживание в отеле, питание, напитки. То есть все, что нужно по правилам воздушных перевозок", – отметила Резниченко.
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