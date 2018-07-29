Застрявшие в Египте украинцы вылетели домой

Источник: Корреспондент.net

Более 200 украинских туристов, которые не смогли вылететь из египетской Хургады во Львов 28 июля, уже возвращаются в Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь туроператора Join UP! Екатерина Резниченко, информирует УНН в воскресенье, 29 июля.

"Самолет уже взлетает", – сказала она.

Ранее пассажиры рассказали, что у самолета, на котором их должны были доставить в Украину, вздулось колесо, и его необходимо менять.

"Нужно было время для того, чтобы привезти это колесо из Украины в Хургаду и его заменить. Этим 220 людям были предоставлены проживание в отеле, питание, напитки. То есть все, что нужно по правилам воздушных перевозок", – отметила Резниченко.