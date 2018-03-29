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29.03.2018

Завтра начнутся проверки ТРЦ по всей Украине

Источник: Корреспондент.net

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во исполнение решения правительства с пятницы, 30 марта, начинает масштабные проверки учреждений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего, пожарной. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с главной ГСЧС Николаем Чечеткиным, сообщается на официальном сайте Кабмина.

"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местной властью это надо сделать как можно быстрее. Это следует делать дальше системно", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что проверки не могут быть инструментом давления, зато должны обеспечить безопасность граждан.

"Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись. Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет захламить свое заведение дополнительными конструкциями, ограничивающими план эвакуации, с теми надо жестко поступать. Выполнили требования - будем благодарны. Не выполнили - будем жесткими. Хотел бы, чтобы родители с детьми спокойно посещали развлекательные центры и не переживали. Или отпускали детей в кинотеатр и не думали о том, что там может что-то произойти", - отметил Гройсман.

Со своей стороны, председатель ГСЧС подтвердил, что проверки начнутся уже завтра, 30 марта, и будут проходить во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

"Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной", - сказал Чечеткин.

Гройсман попросил, чтобы проверки проводились "цивилизованно, качественно, требовательно и публично".

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