Завтра украинцы смогут увидеть "Кровавую Луну": когда наблюдать за затмением

Источник: Українські новини

Сегодня ночью, с 20 на 21 января, произойдет лунное затмение, называемое "Кровавой Луной".

Так, сообщается, что украинцы смогут увидеть затмение под утро понедельника, 21 января.

Затмение возникает, когда естественный спутник проходит через тень от Земли. При этом Луна попадает в конус тени, который формирует Земля. Визуальный эффект красного цвета возникает, когда солнечные лучи, проходящие по земной поверхности, растекаются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

Полнолуние появится на небе в 2:35 по Гринвичу (4:35 по Киеву) и исчезнет в 7:49 (9:49 по Киеву), пик затмения придется на 5:12 (7:12 по Киеву ).

Отмечается, что полное затмение можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, Гренландии, Исландии, Ирландии, Норвегии, Швеции, Португалии, Франции и Испании. Также остальная Европа и Африка смогут наблюдать только за частичным лунным затмением. Азия, Австралия и Новая Зеландия не смогут увидеть "Кровавую Луну" вовсе.