Завышения в платежках: оштрафованы еще три облгаза

Источник: Корреспондент.net

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф на компании Николаевгаз, Сумыгаз и Днепрогаз. Согласно принятым решениям, НКРЭКУ наложила штраф по 850 тыс. грн на компании и обязала их провести перерасчет объемов потребления газа для бытовых потребителей до 26 апреля.

При этом регулятор не стал штрафовать Харьковгоргаз, поскольку компания самостоятельно отказалась от доначислений в платежках. НКРЭКУ вынесла предупреждение Харьковгоргаз обязала привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 26 апреля.

Ранее были оштрафованы ОАО Запорожгаз, ПАО Черновцыгаз, ПАО Львовгаз, ОАО Винницагаз, ПАО Волыньгаз, ПАО Киевоблгаз, ПАО Хмельницкгаз, ПАО Закарпатгаз, ПАО Ивано-Франковскгаз и ПАО Харьковгаз, ПАО Житомиргаз.