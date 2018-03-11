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11.03.2018

Завышенные цены и просроченный товар: на что чаще жалуются украинские потребители

Источник: Українські новини

Очень часто украинцы сталкиваются с тем, что качество товаров или услуг, за которые они платят деньги, оставляет желать лучшего. В супермаркетах то и дело можно найти просроченные продукты, купленные через интернет вещи приходят не тех цветов, размеров, и даже фасонов, а в магазинах совершенно спокойно могут нахамить.

В конце февраля глава Госпотребслужбы Украины Владимир Лапа представил отчет за 2017 г. Так, согласно официальным данным, в 67% случаев потребители обращаются с жалобами на неудовлетворительное качество непродовольственных товаров и услуг жилищно-коммунального сектора.

"Основания для обращения потребителей: непродовольственные товары – 43%, качество услуг ЖКХ – 24%, финансовые и банковские услуги – 2%, качество продовольственных товаров – 6,2%, приобретение товаров через интернет – 6,5%, другие причины – 4%", – сообщил Лапа.

Отмечается, что сложная ситуация возникла с жилищно-коммунальными услугами. Из-за того, что цены на них постоянно растут, потребители ожидают существенного роста и качества этих услуг, но так происходит далеко не всегда. Еще одна проблемная зона – это торговля в интернете.

"Покупка товаров в интернете – одна из самых проблемных тем в сфере проверок. Потому что далеко не всегда предприятия или организации, которые осуществляют реализацию товаров через интернет, корректно относятся к подаче информации, особенно информации о лице, которое осуществляет торговлю, о лице, которое администрирует эти сайты. И тут достаточно сложно защищать интересы потребителей", – пояснил Владимир Лапа.

Мгновенно осуществить проверку той или иной торговой точки в Госпотребслужбе не могут. Так, чтобы согласовать проверку в Министерстве экономического развития и торговли, необходимо потратить 14 дней, а в Государственной регуляторной службе – 5 дней.

В ведомстве отмечают, что часто сталкиваются с ситуациями, когда потребитель ожидает, что проверка уже прошла, и ждет определенных результатов, однако в это время еще нет даже согласования с необходимыми органами.

Главным видом нарушений стало отсутствие информации о продукции – 75%, и реализация продукции, срок годности которой истек – 17%.

За нарушение законодательства в сфере защиты потребителей к административной ответственности было привлечено 1376 человек на общую сумму 189 693 грн. Также на 644 субъекты хозяйствования были наложены административно-хозяйственные санкции на сумму свыше 4,29 млн грн.

Больше всего потребительских жалоб удовлетворено в сфере торговли продовольственными товарами – 42,8%, в сфере торговли непродовольственными товарами – 42,4%. В сфере услуг было удовлетворено 33,9% требований.

Также Госпотребслужба проверила 177 АЗС, в 61% случаев были найдены нарушения. При проверке 230 субъектов хозяйствования по поводу соблюдения антитабачного законодательства нарушения были установлены в 7,4% случаев. А при проверках по жалобам в сфере рекламы было исследовано более 12 700 рекламоносителей и выявлено 2019 нарушений.

В 2017 году было проведено 111 проверок по контролю за государственно регулируемыми ценами. Размер административно-хозяйственных санкций составил 175 тыс. грн, а 5,3 млн средств было возвращено потребителям.

Госпотребслужба в течение 2017 года предупредила обсчет граждан за счет завышенных цен и тарифов на 35 млн гривен.

Интересно, что во время проведения мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарства в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" было выявлено завышение цен на 1,2 млн грн.

В ходе проверок на рынке пищевых продуктов животного происхождения к реализации не было допущено 30,718 тыс. тонн опасной продукции. К слову, за нарушение законодательства в отрасли ветеринарной медицины и безопасности продуктов питания штрафы на общую сумму 60,657 тыс. грн. получили 612 лиц.

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