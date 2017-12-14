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14.12.2017

Здравствуй, оружие? Что означает включение Украины в канадский список AFCCL

Источник: 112.ua

Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия (AFCCL).

Это решение вызвало противоречивую оценку со стороны различных СМИ: одни вышли с заголовками, что Канада "разрешила поставлять Украине летальное оружие", другие ограничились формулировками "сняли ограничение" и "внесли в список стран, которым разрешено поставлять".

Как все обстоит на самом деле и что вообще известно об этом решении – предлагаем попробовать разобраться вместе.

Что такое AFCCL?

Automatic Firearms Country Control List (AFCCL). Дословно это название переводится как "Автоматический список контроля за огнестрельным оружием".   

Как поясняет официальный журнал канадского правительства, AFCCL – это дополнительная мера экспортного контроля, которая уникальна для Канады.

"Экспорт автоматического огнестрельного оружия запрещен, если страна конечного использования не указана в AFCCL", - сказано в журнале.

То есть, экспортировать оружие из Канады можно лишь в страны, указанные в списке AFCCL. В остальных случаях экспорт запрещен и уголовно наказуем.

На данный момент в список вместе с Украиной входят 40 стран. В основном, это члены НАТО, а также Ботсвана, Чили, Колумбия и др.

Что означает включение страны в список?

Включение страны в AFCCL НЕ означает автоматическое разрешение на поставку летального оружия.

Оно лишь подразумевает возможность поставки оружия. Канадские экспортеры получают возможность обращаться за разрешениями на коммерческий экспорт "запрещенного оружия и устройств" из Канады в указанную страну.

Экспорт должен быть предварительно разрешен МИД Канады.

 

Заявки на экспортные разрешения рассматриваются в каждом конкретном случае. То есть, каждый случай рассматривается отдельно и решение выносится конкретно по нему, а не в целом.

Так что, Украина вообще может не получить оружие из Канады?

Это вряд ли. Судя по указанному решению и отдельным комментариям, Канада настроена весьма решительно.

В частности, Джеймс Безан, депутат парламента Канады от Консервативной партии, занимающий, кроме всего прочего, пост министра национальной обороны в "теневом" правительстве страны, сходу вспомнил о "Джавелинах", например.

"Джавелин" - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

"После этого постановления правительства Канада может продавать или передавать Украине "Джавелины", - заявил он в эфире "Голоса Америки".

Да, кстати, а какое вообще оружие может получить Украина?

Согласно тому же журналу канадского правительства, речь идет о предметах, попадающих под группу 2 канадского ECL (Export Control List, или списка экспортного контроля).

Примеры оружия включают полностью автоматическое огнестрельное оружие, электрическое оружие (шокеры) и оружейные магазины большой емкости.

Кроме того, к группе 2 (боеприпасы) относятся: оружие определенного калибра, пушки, минометы, противотанковые орудия, бомбы, торпеды, ракеты, различные транспортные средства, БПЛА, бронированное и защитное оборудование, взрывчатые вещества, программное обеспечение и технологии и т.д.

То есть, максимально широкий список, позволяющий создать поле для маневра как в плане обеспечения Украины оружием, так и в плане рассмотрения заявок канадским правительством.

То есть, не зря Безан вспомнил о "Джавелинах" как одном из примеров того, что вскоре Канада сможет продавать или передавать Украине.

Итоги подведем

Решение Канады о включении Украины в AFCCL может стать как прорывом в военной поддержке Украины, так и не сильно улучшить ситуацию.

Несмотря на появление Украины в списке, отдельно (и, видимо, не зря) подчеркивается, что решение по каждому случаю экспорта оружия будет приниматься и рассматриваться отдельно. Поэтому мы бы не советовали спешить с заголовками "Канада разрешила поставлять в Украину летальное оружие".

 

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