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22.04.2019

ЗеКоманда: Новые лица или подзабытые старые?

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский упорно отказывается называть своих кандидатов в министры и руководители правоохранительных органов. Вместо этого он представил ряд советников и экспертов, которые, как он говорит, вместе с ним идут в Администрацию президента, а потом могут и получить какие-то должности.

Кто эти люди?

Александр Данилюк

Пожалуй, самый известный член ЗеКоманды. Бывший министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана.

Именно при Данилюке был национализирован ПриватБанк. Министр ушел из правительства после конфликта с премьером Владимиром Гройсманом – в том числе из-за взглядов на реформирование Государственной фискальной службы.

Во времена президентства Виктора Януковича Данилюк был его внештатным советником и возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.

После Революции Достоинства Данилюк становится членом команды Петра Порошенко, сначала как представитель президента в правительстве, а затем - как заместитель главы АП.

В команде Зеленского Данилюк отвечает за международное сотрудничество, финансы, банковский сектор. В министры иностранных дел, по его собственным словам, не собирается.

Руслан Рябошапка

Много лет проработал в Министерстве юстиции. В 2010 году возглавлял новосозданное Бюро по вопросам антикоррупционной политики, а с появлением в Украине Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вошел в его состав.

У Зеленского отвечает за антикоррупционную политику.

Дмитрий Разумков

Главный спикер штаба Зеленского. За время кампании раздал больше интервью, чем сам кандидат в президенты. Зеленский презентовал его, как ответственного за внутреннюю политику.

Разумков несколько лет был членом Партии регионов. Отец Разумкова - бывший замсекретаря СНБО Александр Разумков, один из основателей Центра экономических и политических исследований (носит имя Разумкова после его смерти в 1999 году).

Иван Баканов

Друг детства Зеленского и его давний партнер, возглавлял штаб кандидата в ходе его избирательной кампании. С момента основания Студии Квартал 95 – одна из ключевых фигур в бизнесе Зеленского, юрист и один из руководителей проекта.

Кроме того, именно Баканов в конце 2017 года зарегистрировал партию Слуга народа, сейчас является ее главой. Баканов, по словам Зеленского, будет отвечать за связи с парламентом. Именно его пророчат в главы Администрации президента.

Галина Янченко

30-летняя выпускница Киево-Могилянской академии и социолог по образованию. В 2014 году она основала Антикоррупционный штаб Киева, работала аналитиком Центра противодействия коррупции. Была депутатом Киевгорсовета от партии ДемАльянс. Является членом общественного совета при НАБУ.

Денис Монастырский

У Зеленского отвечает за реформу правоохранительных органов. При этом Монастырский – помощник народного депутата Антона Геращенко – советника действующего главы МВД Арсена Авакова.

Входил в состав комиссии по проведению конкурса по избранию руководства Государственного бюро расследований. Вошел туда, кстати, вместо все того же Геращенко.

Иван Апаршин

62-летний полковник запаса. Пришел в команду Зеленского из штаба Анатолия Гриценко – именно Апаршина тот называл своей кандидатурой на пост министра обороны в случае избрания президентом, а затем посоветовал его Зеленскому.

Кадровый военный, Апаршин работал в Министерстве обороны с 2005 года (именно тогда ведомство возглавлял Гриценко). Возглавлял департамент военной политики и стратегического планирования. В 2010-2014 годах работал в управлении оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабмина.

Ирина Венедиктова

Профессор и доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Харьковского национального университета имени Каразина. Будет отвечать за реформу судебной системы, хотя сама провалила конкурс в судьи Верховного суда.

Даниил Гетманцев

Почетный президент юридической фирмы Jurimex, руководитель направления банковского и финансового права. У Зеленского отвечает за экономику и финансы.

Виктория Страхова

После Революции достоинства работала проектным менеджером реформ финсектора в Национальном совете реформ, до того – экспертом по правовым вопросам в украинских программах USAID (Агентства США по международному развитию). После национализации Приватбанка была назначена его корпоративным секретарем. Уволилась из-за конфликта с членами наблюдательного совета банка.

Михаил Федоров

Основатель digital-агентства SMMSTUDIO, специализирующего в сфере интернет-маркетинга и рекламы в социальных сетях. Именно он выстроил онлайн-коммуникацию Команды Зеленского и был ответственным за ее страницы в соцсетях.

Андрей Герус

Специализация - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование. Герус бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Один из главных критиков схемы Роттердам + и бизнесмена Рината Ахметова.

Также в команде кандидата:

Руслан Стефанчук - реформирование государственных и правовых институтов и законопроектной работы. Доктор юридических наук, адвокат, работал заместителем главного редактора юридического журнала Право Украины.

Сергей Ионушас - органы правосудия. Директор юридической фирмы Гелон, член Ассоциации юристов и Ассоциации адвокатов Украины.

Александр Мережко - народовластие. Доктор юридических наук, профессор, участвовал в конкурсе в Высший антикоррупционный суд, не прошел.

Олег Бондаренко - экологическая политика.

Марина Бардина - равные права и возможности женщин и мужчин.

Сергей Кальченко - избирательное законодательство, европейские стандарты в области прав человека. Ассоциированный партнер юридической компании Hillmont Partners, где курирует практику Европейского суда по правам человека.

Сергей Бабак - образование и наука. Эксперт Украинского института будущего. Мистер 4 тысячи долларов учителям. Прославился этим скандальным обещанием, которое уже успела опровергнуть даже сама ЗеКоманда.

Евгений Комаровский – медицина. Известный детский врач и телеведущий, популярный блогер.

 

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