Зеленский готов к переговорам с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил о своей готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что при этом не может идти речи о жертвовании какими-то территориями или людьми.



"Да. Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убежден в этом", – сказал он в эфире телеканала Украина, отвечая на вопрос о том, готов ли он к переговорам с Путиным и на какие готов пойти "жертвы" при этом.



Зеленский считает, что самой главной задачей сейчас является "не просто остановить войну, а прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать".



По его мнению, необходимо продолжать Минский переговорный процесс, но данный формат следует реформировать. "Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат, в присутствии западных представителей", – считает Зеленский.



Кандидат в президенты также указал, что следует начать серьезную "информационную войну", в которой Украина должна быть победителем. "Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке. И объяснить людям, что мы все украинцы...Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим. Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины, все оккупированные территории", – пояснил он.

