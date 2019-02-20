Зеленский лидирует на выборах Президента согласно опросу Центра Разумкова

Источник: Корреспондент.net

19% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, готовы проголосовать за артиста Владимира Зеленского, 16,8% - за действующего Президента Петра Порошенко, 13,8% - за лидера политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы Президента состоялись в следующее воскресенье.

Среди тех, кто примет участие в выборах, 19% ответили, что готовы проголосовать за Зеленского, 16,8% - за Порошенко, 13,8% - Тимошенко.

7,3% опрошенных отдали бы голос лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, 7,1% - внефракционному депутату Верховной Рады, сопредседателю объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрию Бойко, 4,8% - лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, по 2,2% - мэру Львова, лидеру партии "Объединение "Самопомощь" Андрею Садовому и бывшему председателю Службы безопасности Украины Игорю Смешко, 1,8% - заместителю председателя фракции "Оппозиционній блок" в Верховной Раде Александру Вилкулу, 1,7% - внефракционному депутату, лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву, 1,6% - внефракционному депутату, бывшему директору горнолыжного курорта "Буковель" Александру Шевченко, 1,2% - внефракционному депутату Юрию Тимошенко.

За остальных кандидатов готовы проголосовать менее 1% респондентов среди тех, кто определился с выбором.

Опрос проводился с 7 по 14 февраля во всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Было опрошено 2 016 совершеннолетних респондентов.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.