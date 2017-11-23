Зеленский негодует от возможного запрета "Сватов": сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами

Источник: Українські новини

Известный телеведущий и актер Владимир Зеленский опубликовал эмоциональное видеообращение из-за информации о том, что сериал "Сваты", который создает его студия "95 квартал", могут запретить.

"Последние сутки ярко, во всех СМИ, обсуждается такой важный для нашей страны экономический вопрос - запретить сериал "Сваты". Без этого же никак не растет экономика нашей страны", - говорит Зеленкий.

Однако он не понимает, как действия Добронравова связаны с запретом сериала.

"Но, связь между товарищем Добронравовым и тысячами людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет - связи, извините, никакой нет. Этот сериал любят миллионы, его смотрят миллионы. Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов просто забрать сериал от людей, то вы тогда напрямую так и скажите, а не придумывайте различные поводы. Если кому-то не нравится слово "сваты", вам ближе слово "кумы", то вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами. Вы боритесь с тем, что миллионы людей все эти долгие годы объединяет. Это украинский сериал. Придуманный мною и моими коллегами, за что мне не стыдно. И он снят за наши деньги, нашими людьми", - сказал Зеленский.

Он также предложил СБУ заботиться о безопасности страны.

"Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы Служба безопасности Украины, то заботьтесь о безопасности страны, чтобы на улицу было свободна прийти и детям было не страшно. А от "Сватов" пока ни один человек не повесился", - заявил Зеленский.