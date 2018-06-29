Зеленский обратился к Вакарчуку с предложением

Источник: Корреспондент.net

Известный актер, сценарист и продюсер, художественный руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский сделал предложение лидеру "Океана Ельзи" Святославу Вакарчуку, попросив его определиться, "да" или "нет". Соответствующее видео Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети.

Сначала Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, после чего в шутливой форме обратился к Вакарчуку.

"В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что. Ты "да" или "нет"? Потому что, если ты железно "да" или точно "нет" - ну тогда и я. А то все снова спрашивают: "Ну шо я, шо я". А шо я? Я-то понятно. Шо ты? Просто если ты и я - то это мы, понимаешь? А если мы - то это всех", - сказал лидер "95 квартала".

Он отметил, что поступит так же, как решит Вакарчук.

Отметим, что пост Зеленского вызвал ажиотаж среди пользователей соцсети. Подавляющее большинство пользователей сети поддержали призыв к Вакарчуку. Но были и такие, кто раскритиковал внешний вид Зеленского.