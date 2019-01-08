Зеленский попросил украинцев придумать предвыборную программу за него

Источник: Українські новини

Владимир Зеленский, ранее заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, обратился к украинцам с просьбой. Он хочет, чтобы ему помогли написать предвыборную программу.

Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

Он зачитал тезисы из программ других политиков и отметил, что непонятно, где чье обещание и что из этого было выполнено.

"Мне кажется, старые политики живут по простому принципу - ни у кого ничего не спрашивая, много обещать. Я сделаю по-другому. Мы напишем мою программу вместе с тобой", - обратился он к зрителям.

Также шоумен отметил, что когда ему помогут придумать тезисы для программы, он напишет ее и найдет пути решения "всех проблем", после чего воплотит их в жизнь.

Для этого он попросил, чтобы ему описали 5 главных проблем Украины с помощью коротких тезисов.