Зеленский предложил Тимошенко модератором дебатов

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре президентских выборов, быть модератором на его дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко. Соответствующее видеообращение опубликовано в четверг, 4 апреля, на странице Команды Зеленского в Instagram.

"Во избежание подкупа, провокаций, административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах. Жду ответа в течение 24 часов. ПодумайТЕ", - говорится в обращении Зеленского.