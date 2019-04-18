Зеленский представил членов своей команды

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды. Это произошло в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 в четверг, 18 апреля.

"Это моя команда, это люди специалисты – молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента. Кто будет лучше, тот получит ту или иную должность", – сказал он.

В частности, Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского Слуга народа, Иван Баканов – председатель этой партии, Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики, Александр Данилюк – за международные отношения, Руслан Рябошапка – за охрану порядка и антикоррупционную политику, Галина Янченко – эксперт антикоррупционной политики, Сергей Кальченко – эксперт по избирательному законодавста, Денис Монастырский ответственный за правоохранительные органы.

В качестве советника по медицине Зеленский также представил доктора Евгения Комаровского. Виктория Страховая будет отвечать за банковскую деятельность, Марина Бандини – за политику равных прав,а Ирина Венидиктова – за реформы в судебной системе.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не будет участвовать в телевизионных дебатах на Громадськом, которые должны состояться вечером 19 апреля. Об этом сообщил его представитель Сергей Кальченко.